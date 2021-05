Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peatati ahvenapüük

„Ahvenapüük on peatatud, et mitte ületada esimeseks poolaastaks lubatud kvooti,” selgitas Urmas Kruuse. Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatud aastas püüda 498,81 tonni ahvenat, millest kuni 249,41 tonni tohib püüda esimesel poolaastal. 23. mai seisuga on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud 232 tonni ahvenat.