Erakond: ühiskondlikud hooned tuleks ehitada puidust

Ettevõtja ja Eesti 200 metsanduse- ja puidukasutuse töörühma juhi Tarmo Tamme sõnul on puidu kui Eesti kohaliku ehitusmaterjali maksimaalne väärindamine üks võimalik viis, kuidas saame Euroopas kokkulepitud rohepööret läbi viia Eestile kasulikul moel.

Tamm toob välja ka puithoonete eelised. Nii näiteks on parem nende sisekliima. Seda tagab puidu niiskust tasakaalustav roll. Uuringud ütlevad, et puithoonetes on laste õpitulemused paremad, haiged saavad kiiremini terveks, allergiaid ei ole ja isegi koroonaviirus ei suuda puidu pinnal kaua vastu pidada.