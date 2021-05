Kas Mark Soosaare kunstisadam võib tulla hoopis Kihnu?

Palju on räägitud Mark Soosaare lennukast ideest ehitada Pärnusse kunstisadam. Paraku pole see plaan leidnud seni piisavat toetust ei Pärnu linnalt ega kultuuriministeeriumilt. Et aga idee on liialt hea maha matmiseks, on ringlema hakanud jutud, et kunstisadam tuleb hoopis Kihnu. Maa Elu võttis uurida, kas sellel ka tõepõhja alla on.