Metsa tervis vajab hädasti kaitset

Alustame sellest, et Eesti metsades on väga palju liike seeni ja nende mõju metsa majandamisele erinev. Kõige ohtlikumaks neist peetakse praegu juurepessu, mille seeni on Euroopas mitut liiki, Eestis levib see aga esialgu põhiliselt kuusel ja männil. Majanduslikku kahju, mida see vaenlane Eesti metsades tekitab, hinnatakse üksnes kuuse enamusega puistutes ligi kaheksale miljonile eurole aastas. Peamiselt puudutab see kuusikuid, sest kuusetaimi istutatakse kõige rohkem ja suur osa neist satub mulda, kus seen juba olemas. „Et seda sealt välja saada, tuleks selles paigas vahepeal sada aastat lehtpuud kasvatada,” märkis Sepp.