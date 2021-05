Alutaguse kandis asub Eesti pisim lihapood

Ettevõtte omaniku ja talu peremehe Jaak Armi sõnul on kõrvalises kohas asuv lihapood Eesti väikseim. „Võib-olla kuskil maailmas on veel väiksemaid,” pakkus ta. Kauplus koosneb vaid ühest letist. Aga see-eest on lett rikkalikult täidetud.

Sortimendis on veise-, sea- ja linnuliha ning lammas. Valikus on marinaadid, praed, vorstid, singid, konservid. Kõik, mida üldse lihast valmistada saab, ja valik muutub pidevalt. Isegi kohalikku Peipsi kalatoodangut on. Enamik retsepte on peremehe enda loodud. Iga päev on vabrikus talle abiks kaks töötajat. Mis kõige rohkem müüb, sõltub hooajast. Suvel on kõige tahetum mõistagi grilltoodang.