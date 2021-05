Mida teha muruga, kas rohelist asfalti või punkari soeng?

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi on teaduskirjandusest selgitanud kulu põletamise ja puukide arvukuse seost ning on veendunud, et kulupõletamise keeld puukide arvukust ei tõstnud. See, et inimestele tundub, et puuke liigub rohkem, on seotud meie eluviisi muutusega. Esiteks on maastik teistsugune. Kui varem peeti rohkem loomi, karjatati neid ja tehti heina, siis nüüd on ühe-kahe lehma pidamine sisuliselt lõppenud ning need jõeluhad, kraaviperved, metsaservad ja väiksed aasad, mis varem loomadele talvesööta varudes paljaks niideti, kasvatavad nüüd heina, mida keegi ära ei korista. Nii tekib aastatega paks kulu- ja kõdukiht, kus puukidel mõnus talvituda.