Sordiaretaja: kartul on kui kasutamata pomm

Terje Tähtjärv, töötate Eesti Taimekasvatuse Instituudis (ETKI) sordiaretajana 2004. aastast, teie käe all on sündinud sordid ‘Teele’ ja ‘Tiina’. Kui palju kartulisorte Eestis kasvatatakse?

Kartulisorte on tuhandeid ja keegi pole arvet pidanud, kes, mida ja kui palju kasvatab. Meil on Saksa firmade Solana, Norika ja Europlanti sortide esindajad. Sordid on pärit ka Hollandi firmadest Agriko ja HZPC, lisaks ringlevad mitmed Taani ja Soome kartulisordid ning muidugi Eesti kartulisordid. Sortide osas on paras paabel. Samuti ei oska me nende seast kellelegi enam midagi soovitada. Nii palju on kriteeriume, mille järgi tuleb inimesel endal valik teha. Oskame vaid öelda, et välismaiseid sorte on palju peale tulnud ja kes toovad neid maale, nemad neid sorte ka katsetavad. Meie instituut kasvatab meie oma Eesti kartulisortide seemet.