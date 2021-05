Põltsamaa kuulus roosiaed on müügis

„Küsijaid ja huvilisi on olnud, aga konkreetseks pole veel asi läinud. Eks roosiaia ilu ja väärtust on kõige paremini näha ja mõista ikka õitsemise ajal. Kindlasti tahaks, et roosiaed jätkaks roosiaiana. Mõistagi saab selle kõrvalt ka midagi muud teha ja arendada, aga roosiaed võiks säilida. Vähemalt mina väga tahaksin seda, selle olemasolu on Eesti loodushariduse seisukohast tähtis,” rääkis Orasi.