Nädala mõte: kombainiga kündma?

See mõte hakkas idanema siis, kui kõnelesin ühe jahimehega, kes tõi näiteks, et Prantsusmaal peetakse jahimeest suurimaks loodushoidjaks, Eesti jahimehed on pandud oma kuvandiga vägisi just teise leeri. Jahindusega seotud inimeste protsent Eestis on väike, mistõttu ei hoomata, kui väike osa nende tööst on tegelikult küttimine, mistõttu on mõningate jahindusteemade avalik arutelu väga keeruline.