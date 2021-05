Millal maatöö tegija hääl ministeeriumi kabinetti jõuab?

„Need probleemid, mis pöördumises välja toodi, on päriselt ka olemas. Võib-olla ongi viimane aeg üldsuse tähelepanu sellele pöörata. Ühel hetkel on see protsess pöördumatu, oleme linnastunud ja arusaam maaelust ähmastub sedavõrd, et maal toimetamise motivatsioon muutub olematuks,” rääkis Pajusi farmi omanik ja 2016. aasta põllumeheks valitud Lembit Paal.