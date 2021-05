Milline on aga seis hetkel põldudel? "Suviteraviljad, põlduba ja põldhernes on paljudel põldudel tärganud ja on moodustunud esimesed lehed. Kõrsuvatel taliteraviljadel vanad haigestunud lehed jäävad taimestiku alla, noored lehed veel haigustest vabad. Talirapsi põldudel esinevad hiilamardikad ja varre-peitkärsakad.," on ETKI teadurid tulemused kokku võtnud.