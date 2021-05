Tehnopoli linnakus sumisevad nutikate mesitarude mesilased

Tarudesse integreeritud tehnoloogia võimaldab jälgida erinevaid näitajaid, mis annavad aimu, kui mesilaste elamistingimustes on toimunud nende heaolu ohustavaid muutusi ja vaja on mesiniku sekkumist.

Tehnopoli ärihoone katusele paigaldatud tarude tehnoloogia võimaldab jälgida sisemist temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, CO2 taset, VOC-d, ümbritsevat valgust ning heli- ja õhurõhku. Kogutud infole lisatakse ilmajaama reaalaja andmed ning edastatakse pilveserverisse.

Anduritega kogutud info põhjal otsivad Tallinna Ülikooli ja Maaülikooli teadlased mustreid, mis annaksid märku, kui mesilaste elutingimustes on toimunud oluline muutus.

Seeläbi saab mesinik teada, kui probleemseid olusid on vaja parandada. Tarude tehnoloogiat varustavad elektriga juuresolevad päikesepaneelid.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol rohetehnoloogia valdkonnajuhi Ragmar Saksingu sõnul on projektiga võimalik nii mesinike, mesilaste kui linnaku inimeste elu parandada. “Tehnopoli eesmärk on aidata kaasa tipptasemel tehnoloogiate sünnile ja arengule. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtu juures on oluline roll testimisel. Tehnopol on olnud asutamisest saadik innovatsiooni testplatvorm ja aidanud sellega kaasa tõsiste probleemide lahendamisele," selgitas ta.

Hallates arvukalt tarusid, on raske hoida pidevalt silma peal mesilaste heaolul. Tehnopolis testitav uudne tehnoloogia teeb selle märkimisväärselt kiiremaks ja lihtsamaks. "Lisaks sellele saame projektiga linnakusse looduslähedasemat keskkonda luua, mis on rekreatsiooniks ja vaimujõu taastamiseks oluline,” sõnas Saksing.

Tarude paigaldamiseks panid selhad kokku Tehnopol ja ettevõtted MÖMesi ja Aiotex.

Ettevõtte MÖMesi mesinik Allan Liht näeb projektil suurt potentsiaali. “Nutitarusid ja andureid on välismaal tegelikult mesilaste heaolu jälgimiseks juba katsetatud. Kuna aga oleme sellesse projekti kaasanud Tallinna Ülikooli ja Maaülikooli teadurid, siis loodame, et saame andmete analüüsi käigus ennetada ka sügavamate probleemide, näiteks haiguste tekkimist tarudes, mis aitaks mesinikke nende töös palju edasi,” selgitas ta.

Liht lisas, et projektiga loodetakse ka linlaste seas mesindust populariseerida. “Tihti sobib ka linnakeskkond mesilastele toimetamiseks. Mesilaste lennuraadius on umbes kolm kilomeetrit ning kuna linnaruumis on ohtralt õitsvaid pargi- ja viljapuid, põõsaid ja muid taimi, siis on mesilastel korjemaad piisavalt,” sõnas Liht.