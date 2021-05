Rahvuskala ootab soojemat ilma

Oma paatkonna kohta ütleb Kairi Andresen, et neil on seal seitse pöialpoissi ja Lumivalgeke, kellele hinnaalandust ei tehta ja kes teeb merel kaluritööd võrdselt meestega. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Pärnu kandi kalurid ütlevad nagu ühest suust, et räimepüük hakkas tänavu hiljem, sest ilm on jahe, tuuled külmast ilmakaarest ja kala ei liigu. Aga kalurite uni on järjest lühem, sest rahvuskala püügiga tuleb kevadel kaluriperedele leib lauale ja pole teada, kauaks püügiaega jätkub, sest kala käitub ilma järgi.