Põhjaranniku kaluritel käib võitlus hüljestega

Põhjaranniku põhilise ja väärtusliku kalasaagi moodustavad lõhed, siiad ja forellid. Soodsate ilmade korral võib peagi kohale jõuda ka tuulehaug. Teinlumi selgitusel on selleks vaja jällegi õigeid olusid, sest tuulehaug otsib kudemiseks sooja vett. Ida- ja kagutuultega koguneb Paldiski alla külmaveesein ja sealt tuulehaug edasi ei tule, aga kui tuul puhub lääne- või edelasuunalt, siis see on soodne. Kaluri jaoks on tore see, et põhjarannikule jõuab tuulehaug hiljem kui Saaremaale ja Hiiumaale ning jääb sinna ka kauemaks. „Tuulehaug on mõnus kala, millega toimetada, teda on lihtne käsitleda ning ta on maitsev. Kokkuostja on ka tuulehaugist huvitatud, sest saartel on nende püük siis juba läbi, aga klientidel on veel maitse suus,” rääkis Teinlum.