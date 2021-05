Hiiumaa kalur kurta ei saa: „Hinnad on ka täitsa head”

Tellijale

Kui kuskil Tallinna või Tartu müügipunktis näeb praegusel ajal kala hinnasildil juures märget Hiiumaa, siis see on ilmselt Koit Kalmuse püütud. Suve poole on selle tõenäosus väiksem, sest siis jääb suurem osa kalast kodusaarele.

„Läheb enam-vähem, ei saa kurta, sest kokkuostuhinnad on kerkinud,” lausus Kalmus. Tema hinnangul mängis rolli see, et kala nõudlus on kasvanud ja kliendid on nõus rohkem maksma.

Tänavu talvel pidas Kalmus pausi ning jaanuarist märtsini ta kala ei püüdnud. „Talvel on külm ja jää ning enamikul kaladel on keeluaeg, see pingutus ei tasu ennast ära,” põhjendas ta. Kalmuse hooaeg algas kuu aega tagasi mõrrapüügiga ning põhisaagiks on räim. Lisaks tuleb ümarmudilat. Vahel satuvad mõrda ka mõned ahvenad, särjed ja haugid.