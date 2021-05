Nädala mõte: maarahvas vs. linnarahvas

Eesti on piisavalt väike, et kohale sõita ja end asjaga kurssi viia. Samas piisavalt suur, et leida siit pädevaid spetsialiste. Tore, et mitmed liidud ja seltsid on seljad kokku pannud ja maarahva eest välja astunud. Öeldakse, et koostöös peitub jõud. Loodame, et sel korral armastatud ütlus paika peab.