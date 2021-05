Eestis müüakse siinsesse kliimasse sobimatuid taimesorte

„Kõiki sorte, mis on Euroopa Liidu sordilehte võetud, võib kõikjal Euroopa Liidus müüa. Ei ole nii, et kui see sort Eesti kliimasse üldse ei sobi, siis seda siin müüa ei või, sellist keeldu pole,” tõdes Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna juhataja Riina Koidumaa.

Ta rääkis, et on jälginud Facebookis arutelusid, kus inimesed kirjeldavad toidupoodides müüdavaid eksootilisi taimi. Ühed hoiatavad, et need ei pea meil vastu, aga teised vastavad: need on nii odavad, et miks mitte eksperimenteerida.