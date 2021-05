Maasikakasvatajad sel kevadel ei kurda

Harjumaal Saue vallas üle 30 aasta maasikaid kasvatav Gunnar Tärn sõnas, et kuigi eelmine aasta jäi neil 70 protsenti maasikatest põllule, ei vähendanud nad maasikate kasvatamist, ja praegu tundub, et tegid õigesti. Maasikas talvitus hästi ja ka võimul olev valitsus mõistab põllumehe vajadust võõrtööliste järele. Nii saabki ta minna hooajale vastu hea tundega.

„Kui maasikas on sügisel hästi hooldatud, talvitub ta igasuguse talvega hästi. Ta pole külmaõrn, kui tal haigusi pole,” teatas Tärn. Kevadel oleks võinud tänavu küll natuke varem sooja tulla. „Loori all on maasikad nädala pärast ehk õites ja esimese saagi annavad juuni algul. Avamaal läheb kõigega kuni kaks nädalat kauem.”