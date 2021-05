Tiigikalad lisavad elule värvi

Dekoratiivkalad üha hinnatumad

„Kõige levinumad kodutiigi kalad on ajalooliselt koger ja hõbekoger, kuna nad on väikeses veekogus kõige vastupidavamad. Paljudel on just kogred olnud esimesteks kaladeks, keda lapsena kodutiigis vaadati, söödeti ja püüti. Kuna nende viljakus on väga suur, on paratamatu, et tiigis on kalu palju ja nad jäävad väikeseks. Samal põhjusel Tiigikalad.ee kumbagi nimetatud kog­reliiki müügiks ei paku. Küll aga pakume hõbekogre dekoratiivvormi ehk kuldkala,” selgitas Jaanuska.