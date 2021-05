Loodusest otse lauale

Kõrvenõges on ammu korjamiseks valmis. Vala lehed kuuma veega üle, eemalda lehed vartest. Kasuta suppides, kotlettides. Ise olen kasutanud ka kohupiimaga muffinites koos pohladega, tulevad ilusad ja head.

Kõrvenõgeses on rauda, räni, magneesiumi, kaltsiumi. See aitab hästi väsimuse ja kurnatuse vastu, parandab verd. Kindlasti tasub kuivatada ka talveks ja teha nõgese­jahu. Ära liialda, kui on trombioht.

Naat on maitsev noore taimena. Ise kasutan naati omletis ja lahtise piruka täidises koos paprika ja koore-munahüübega. Võib valmistada ka pestot koos karulaugu, küüslaugu ja tšilliga, pähklite või juustuga. Naat on kasulik podagra- ja reumahaigetele, väljutab soolasid ja vett.

Võilillel kõlbab kõik süüa

Võilillelehed sobivad salatitesse. Varjus kasvanud lehed pole nii kibedad, ent kibeda maitse eemaldamiseks võib lehti enne tarvitamist soolases vees leotada. Ise korjan võilillelehti põõsaste või õunapuu alt. Kibedam on lehe keskosas olev roots, selle võib ka eemaldada.

Võilillelehesalati tarbeks haki lehed, valmista klassikaline salatikaste palsamiäädikast (võib olla ka sidruni, ebaküdoonia vm hapu mahl), meest ja õlist. Sega võilillelehed ja kaste, lase seista 5–10 min. Sega juurde parmesani vm vanemat head riivitud juustu. See salat on meeldivalt üllatanud kõiki meie aia kliente.

Võililleõied võib kasta jahust ja munast tehtud tainasse ning fritüürida või praadida. Seda võib teha varrest kinni hoides, nii ei määri käsi ega nõusid. Hiljem saab varre ära lõigata. Võililleõite kroonlehti saab kasutada salatites, putrudes, toidu kaunistamiseks, smuutides jne. Kindlasti kuivata ka talveks kroonlehti, saad ilusa kollase jahu.

Noori puhkemata õienuppe võib marineerida nagu kurke, kappareid vm köögivilju. Saab kasutada salatites ja liha kõrvale.

Kui võililled hakkavad õitsema, saab teha õitest siirupit või nn võilillemett. Korja värskelt õitsema hakanud õied, vala üle keeva veega, nii et vesi kataks õied. Lase seista soojas 6–12 tundi, vahepeal sega, siis kurna. Lisa sidruni, ebaküdoonia vm haput mahla, kui muud pole, siis sidrunhapet. Kuumuta keema, ühe liitri kohta lisa suhkrut 0,5–1 kg. Soovitatav on kuumutada, et saada siirupile omane paksus. Ise olen valmistanud moosisuhkruga, siis ei pea nii kaua kuumutama ja saab pikalt keetmata paksema siirupi.

Meil on jäänud keedus vahel roheka värviga. Mõnikord lisan mahesidruni viile või ebaküdooniamahla, see annab huvitava maitse. Siirupi maitse ja värv oleneb korjamisajast.

Veel võib võililleõitest valmistada likööri, veini ja mõdu, söögiks on kasutatud ka või­lille kupatatud ja keedetud juuri. Juurtest saab kuivatades jahu, mis sisaldab magusainet inuliini, see ei tõsta veresuhkrut. Kuivatades kaob ka mõru maitse.

Talveks kuivata 40 kraadi juures nii õisi kui ka lehti. Võib ka sügavkülma panna smuutide valmistamiseks ja õisi praadimiseks.

Võililles on rohkem mineraale kui üheski teises salatitaimes, ka sisaldab see rohkem karotenoide kui teised taimed. Lehed ja õied on uriinieritust soodustava toimega, sisaldavad palju kaaliumit, kaltsiumit, magneesiumit, karotiine. Juured soodustavad sapieritust.

Kui on sapikivid, siis ära kasuta. Ära kogu võilille koduaiast, kui kasutad mürke. Ära kogu ka saastunud aladelt, võilill akumuleerib endasse raskmetalle.

Mitut sorti rohelist

Põdrakanep ajab juba võrseid välja, neid saab keeta ning või ja soolaga maitsestatuna süüa, võib ka vokkida. Hiljem ilmuvad lehed, neid saab lisada salatisse koos teiste taimedega. Minu lemmiksalat koosneb kortslehest, murulaugust ja noortest põdrakanepilehtedest: haki lehed, lisa sool, suhkur, hapukoor ja sega. Sobib hästi liha kõrvale.

Praegu saab koguda ka põld­osja eosepäid, need sobivad praadimiseks või püreesupi sisse. Põldosi sisaldab räni ja magneesiumit, on vedelikku väljutava toimega ja hea liigestele.

Põdrakanep tõrjub limaskestapõletikku ja kasvajaid, aitab eesnäärme suurenemise korral, tugevdab immuunsüsteemi.

Metsaservas kasvava salukõdriku lehti saab lisada salatikastmetesse, majoneesile, võietele, kodujuustule.

Kevade edenedes saab salatis kasutada ka noori pärna- ja mustasõstralehti, vahtraõisi, aas- ja põldkannikese õisi.