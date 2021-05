Päeva pealt maale elama

Siiraku talu ja poodi peavad kuus aastat tagasi Peipsi äärde püsivalt elama kolinud Tarmo Krikk ja Jana Lebedeva. Suvemaja on pere siin pidanud kakskümmend aastat. Tegemist oli äärmiselt kehvas seisus vana talumajaga, kus käidi nädalavahetustel puhkamas. Algselt ei olnud seal ei vett ega tualetti. Ajapikku on kõik korda saanud. Siis tehtigi radikaalne otsus kolida mugavustega linnakorterist vähem mugava elu peale.

„Andsime koos abikaasaga tööl lahkumisavaldused ning korter läks müüki,” lausus Jana. Kui algul oli kartus, et müük võib venima jääda, siis tegelikult leiti paari päevaga ostja ning tagasiteed enam polnud. Varem pole perekonnal Peipsi piirkonnaga mingit pistmist olnud. „Kaalusin pikalt, ikka aastaid. Jõudsin järeldusele, et kui seda sammu praegu ei tee, siis hiljem kahetsen,” ütles Jana. Hiljem pole ta oma otsust kordagi kahetsenud. Vastupidi, koos on mõeldud, mida nad oleksid kolmetoalises korteris teinud. „Sain kohe algusest peale teha seda, mis mulle meeldis. Kõik läks paika,” rääkis Jana.