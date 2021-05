ETKI teadurid pakuvad põllumeestele iganädalast nõu

Milline on aga seis hetkel põldudel? "Ilm läks soojemaks ja taimede areng on kiirenenud. Talirapsi sõlmevahed pikenevad ja õiepungad on ilmunud nähtavale. Põldudel on märgatud esimesi hiilamardikaid ja peitkärsakaid. Taliteraviljad on enamasti jõudnud kõrsumise faasi. Teravilja haigustest esinevad helelaiksus ja jahukaste talinisul, jahukaste ja pruunlaiksus taliodral. Suviteraviljad ja põldhernes tärkavad," on ETKI teadurid tulemused kokku võtnud.