Lasteaialapsed võistlevad porgandite kasvatamises

Linnaosa vanem Grete Šillis ütles, et varasemalt on lasteaialapsed kasvatanud kõrvitsaid ja maitsetaimi. „Sel aastal soovime korraldada ühe lustliku taimede kasvatamise võistluse „pikim porgand“, kus Nõmme lasteaiad saavad võistelda porgandite kasvatamises. Usun, et porgandite kasvatamise protsess on lastele nii põnev kui ka arendav. Kõik osalejad saavad kingituse ja võistluse võitja saab minna Proto avastustehasesse,“ rääkis Šillis.