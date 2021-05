Rapsikasvatajad said eriloa taimekaitsevahendi kasutamiseks

Eriloa kohaselt on lubatud vahendi piiratud ja kontrollitud kasutamine ajavahemikul 10.05 - 7.09 2021 rapsil ja rüpsil hiilamardika, kõrda-peitkärsaka ja kõrdrasääse ning kartulil tirdiliste tõrjeks, kirjutab koja uudiskiri.

Enne kasutamist tuleb kindlasti põhjalikult tutvuda eriloas esitatud tingimustega ning toote infolehega, mis on leitav Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt. EPKK tuletab taimekasvatajatele meelde, et taimekaitsevahendite kasutamisel on oluline tagada kinnipidamine kehtivatest eeskirjadest ning taimekaitsevahendi hoolikas ja õige kasutamine.