Meteoroloog: täna võib loota uut soojarekordit

9.–14. mai “kõigi aegade” kuumarekordid on Tallinnas ja Tartus jäänud vahemikku 24,6–29,5 kraadi, millest värskeim rekord registreeritud 2013. ja vanim 1869. aastal.

Meteoroloog Jüri Kameniku sõnul on kella 10 seisuga mitmel pool temperatuur üle 20 kraadi, mistõttu võib loota, et kohati kerkib õhutemperatuur ka rekordilisse kõrgusesse. “25–30 kraadi võib tulla küll,” sõnas ta.

Küll võib suvepealinnas Pärnus temperatuur jääda vaid 20 kraadi piirimaile, sest Liivi lahe poolt tulev jahe tuul jahutab. “Kui tuul on rohkem maa poolt, siis arvan, et Pärnu on ka teiste kohtadega võrdne,” sõnas ta.