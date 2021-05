Üha rohkem ehitatakse majad valmis juba tehases

Kõik elektri-, vee- ja kanalisatsiooniliidesed on tehasemaja juures juba paika pandud, maja sees on olemas ka elektrijuhtmestik ja torud, ehitusplatsil jääb üle vaid need väliste kommunikatsioonide külge ühendada. FOTO: Ain Alvela

Üldse on Akso-Haus tootnud vundamendiga tehasemaju juba enam kui kümme aastat. Maja objektil paika tõstmiseks on ettevõte ise välja töötanud spetsiaalse hüdraulilise tehnoloogia. Et maja korralikult paika panna, on tarvis vaid ette valmistada tugeval aluspinnasel killustikuplats. Ettevõtte juhatuse liige Andres Samarüütel kinnitas, et selliseid nn ruummoodulmaju saab teha põhimõtteliselt mis tahes arhitektuuriga ja piiranguid ei ole ka majade suuruses. Ainuke, millele tuleb tähelepanu pöörata, on see, et tehases valmistatavate moodulite mõõtmed oleksid n-ö transpordikõlblikud.

Ka Samarüütel märkis, et majatehasest ei saa iga klient oma jooniste järgi maja tellida ja kui seda kindlasti soovitakse, on mõttekam see lasta arhitektil valmis projekteerida ning traditsioonilisel viisil ehitusplatsil püsti panna. Nii on ka Akso-Hausil pidevalt tootevalikus neli-viis tüüpmaja, mille mooduleid erinevalt paigutades saab konstrueerida mõnevõrra erineva väljanägemise ja planeeringuga hooneid.

Ka tehasemaja vajab arhitekti kätt

Seda lähenemist püüab ümber lükata 2012. aastal tegevust alustanud Pärnu ettevõte OÜ Nord Homes, sest ettevõte on spetsiaalselt palganud ametisse arhitektid, kes on valmis kliendi soovide kohase maja projekteerima nii, et selle detailid toodetakse ikkagi tehases. Lisaks on firma pagasis muidugi ka oma tüüpilised projektlahendused.

Nord Homes alustas ajal, mil siinsed suuremad tehasemajade tootjad olid juba olemas, ja on jõudnud ka piiritagustel turgudel kanda kinnitada. Majaehituse suundumine tehastesse aga alles kogus hoogu, eriti vähe oli selliseid tootjaid, kes oleksid spetsialiseerunud koduturule. Seda arvesse võttes suunaski Nord Homes oma toodangu eeskätt Eesti erakliendile.

Praegu on ettevõtte projektides suur osatähtsus nn personaalsel arhitektuuril, mis lubab firma tegevjuhil Kristjan Vendikul öelda, et tänaseni ei ole ehitatud kahte täpselt ühesugust maja. Kuna ainuüksi spetsialiseerumine eraklientidele eeldab, et neil ongi kõigil väga eripalgelised soovid, tuli juba eos arvestada ka sellega, et projektid, seega ka tehases toodetavad detailid, võivad tulla üksteisest kaunikesti erinevate parameetritega.

Oma ettevõtte eripäraks peab Vendik asjaolu, et hoone planeeritakse konkreetsele kinnistule selle asukohta, ilmakaarte suhtes paiknemist jmt silmas pidades, tagades, et materjalid omavahel sobivad, sulanduvad loodusesse ning annavad hoonele mõistliku energiasäästu.

„Hoone energiasäästlikkus oleneb lisaks soojustuse paksusele seinas ka tarindite õhupidavusest, hoones kasutatavatest tehnilistest seadmetest, maja paiknemisest ilmakaarte suhtes, kusjuures see kõik peaks olema omavahel harmooniliselt seotud,” ütles Vendik. „Iga maja ehitamise juures tuleb pisimgi detail läbi mõelda. Näiteks ega ainult hoone soojustamine ole tähtis, oluline on ka see, kuidas suvel päikesest kuumaks köetud hoone sisemust jahutada. Loeb terviklikkus.”

Nord Homes ise on Eestisse rajanud praeguseks sadakond maja, aga ettevõtte arhitektide laual valminud projektide järgi ehitatud maju on palju rohkem.

Kui mõnel juhul tooraine kõrvale jätta, on puidust moodulmajade näol tegemist üpris eheda Eesti asjaga. Enamasti on neil just siinmail välja mõeldud tehniline lahendus ja mida aeg edasi, seda rohkem õnnestub nende kaudu müüa piiri taha ka meie arhitektide loomingut.