Mees paneb oma 600 minitraktorit näitusele

Tänavu 40-aastaseks saav Janek alustas agrotehnikamudelite kogumisega 1990ndate keskel. Noormees töötas toona põllumajanduses traktorite peal ning teeb seda siiani. Esimese minitraktori ostis ta 1995. aastal Tartus Maamessilt ning selleks oli Valtra Valmet 8750. Teise mudeli, 1998. aasta New Hollandi teraviljakombaini ostuks kulus 800 krooni, mis oli terve kuu palk. Mudelid jõuavad tehnikahuvilise mehe kogusse erinevaid radu pidi – põllumajandustehnika ettevõtete esinduste kaudu, messidelt, reisidelt, aga väga palju tuleb neid kogujal endal osta.

Kõige rohkem mudeleid on pärit Saksamaalt, lisaks Taanist, Soomest, Rootsist, Poolast, Lätist, Ukrainast, Valgevenest, Ameerikast, Venemaalt. Eestis teeb Kalinin tihedat koostööd 35 firmaga. Kogusse otsib ta eelkõige nende masinate minikoopiaid, mis Eestis töötavad. Või siis selliseid, mis on unikaalsemad ja mida on vähe toodetud. Tänaseks on tema kogus üle tuhande mudeli ja kollektsiooni maksumus on Janek Kalinini sõnul võrreldav keskklassi sõiduauto hinnaga.

„Minu kollektsioon täieneb pidevalt. On hea teada, et tehnikaga tegelevad firmad on hakanud tehnika ajalugu hindama ja seda omal moel jäädvustama. Firmade poolt kollektsionääridele tehtud mudelid on väga täpsed suurte masinate koopiad ja seega kallid. Toodetakse ka mängimiseks mõeldud versioone, kuid nende detailsusaste on tunduvalt madalam. Minu käest on tahetud mõnda mudelit osta, aga oma kogu ma ei müü,“ ütleb Janek Kalinin, kes on nõu ja jõuga abistanud ka näituse sättimist.

„Põllumajandusmuuseum ja põllumajandustehnika areng on lahutamatult seotud,“ rääkis Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid näituste ja hariduse osakonna juhataja Ilze Salnaja-Värv. „Meil on väga hea meel, et Janek Kalinin on andnud meile võimaluse tutvustada suurt osa Eestis ja mujal maailmas põldudel ning metsas mütanud või tänagi müttavatest masinatest. Ligi 600 mudelist koosnevat valikut Janeki rikkalikust kollektsioonist saab Eesti Põllumajandusmuuseumi näitusesaalides näha terve aasta jooksul, kuni 2022. aasta maikuuni.“