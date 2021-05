ANNAME ARU: kuidas kasvavad me potitomatid

Meie rõõmuks selgus, et Benderil on aknalaual kasvamas täpselt sama sort, mis meie Teelelgi – Jõgeval aretatud ‘Varto’. Kuna Bender pani seemned mulda kuu aega varem, siis on hea näha, kuhu meiegi õige hoolitsuse korral jõuda võime.

‘Varto’ on sordikirjelduse järgi potitomat, aga nagu Teele kaks kuud sirgunud taimed näitavad, siis tillukest potitaime sellest ei tule, juba praegu on taimedest pikim 25sentimeetriseks sirgunud.

Bender tõdes, et ‘Varto’ kasvatamiseks tuleb võtta suurem pott, vähemalt kümneliitrine. „Kui kasvatada taime üheharulisena, siis kasvab aknalaual 1,2 meetrit kõrgeks või isegi rohkem, kui on piisavalt vett ja toitu,” rääkis ta. „Aga taimelt võib ladva ära murda või lasta kasvada ka alumistel külgvõrsetel, siis moodustub põõsasjas taim. Kasvutugevus ja saagi suurus sõltub kõige rohkem ikkagi toitainete ja vee hulgast.”

Kui ‘Vartol’ jätkub piisavalt vett, toitu, valgust ja soojust, võib teda potis kasvatada pidevalt. Selle loo juures näete pilti, kus ‘Varto’ on juba üle aasta vana ja annab kogu aeg saaki.

Bender kasvatab ‘Vartot’ oma töökabineti idapoolsel aknal, kus otsest päikest on hommikul kella kümneni. Tegelikult meeldiks tomatile pikem päikesepaiste.

Ingrid Bender katab päikselisel päeval oma 2. veebruaril külvatud ‘Varto’ taime poti ülekuumenemise vältimiseks paberiga. FOTO: Ingrid Bender

„Panin ‘Varto’ seemne mulda 2. veebruaril. Ostsin ka taimelambi, sest sel ajal oli idapoolsel aknal valgust liiga ­vähe ja aknalaual oli tomati­taime jaoks liiga külm,” kirjeldas Bender. „Märtsi lõpus istutasin taime suuremasse potti (kõrgus 18 cm ja läbimõõt 20 cm), lõpetasin lisavalgustamise ja tõstsin taime aknalauale. Istikupott on must ja et see üle ei kuumeneks, panin valge paberilehe potti varjutama.”

Ka teistsuguste pottide varjutamine on vajalik, et muld juurte ümber üle ei kuumeneks. Bender kavatseb oma tomatitaime ilmade soojenedes viia kasvuhoonesse ja teda seal vajadusel mitmekordse kattelooriga katta. Sellise taime transportimine, millel juba suured viljad küljes, on aga natuke riskantne. Võib juhtuda, et viljad murduvad küljest ära.

Meie tomatid

Nüüd aga meie tomatite juurde. Teele usaldas sordivalikul müüja soovitust. „Kuna see on aretatud Jõgeva sordiaretuse instituudis, olin kohe ostulainel,” lisas ta. „Et varem olen rõdul ema ettekasvatatud kirss­tomatitaimi kasvatanud, arvasin, et just sellised taimed ka minu ostetud seemnest kasvavad. Kolleegidega suheldes sain aru, et minu taimed on kahtlaselt suureks kasvanud. Kui nüüd seemnepaki välja otsisin ja kirjadesse süvenesin, sain aru, et ‘Varto’ sort kasvab ­90–120 cm kõrguseks. Säh sulle eeldamist, et rõdutomat võrdub madal kirsstomat.”