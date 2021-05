Ainult kodutoidust kanale ei piisa

​Kiilid ja teod kanale ei sobi

Soojal ajal tasub kanad õue siblima lasta, kui selleks on ruumi ja võimalust, aga tuleb teada, et tänavu kuni 31. maini kehtib kanade sees hoidmise kord.

Väljas olla on kodulindudel hea, sest nagu Marge Malbe ütles, kana otsibki päev otsa omale toitu. Siiski see, mis ta väljast saab, ei kata kogu toiduvajadust, eriti kui arvestada, et kanatõud on aretatud tänapäeval selliselt, et nad annaksid suurema lihasmassi või rohkem mune. „Ikkagi inimene peab andma omalt poolt juurde,” tähendas ta.