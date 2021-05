Üha rohkem ehitatakse majad valmis juba tehases

Tellijale

Ehitustehnoloogiliselt on selge, et ehitusplatsil on märksa efektiivsem hoone kokku monteerida juba varem tehases valmis tehtud detailidest, mitte kõike algusest lõpuni kohapeal ehitada. Mida täiuslikum on tehasetoodang, seda kiiremini kulgeb töö platsil. Ja eelduslikult on ka kvaliteetsem, sest töid ei sega ilmastikuolud, materjalide tarneraskused või vajadus mõne spetsiifilise toimingu jaoks spetsialist leida.

Kõik see kokku muudab maja valmimise aja märksa lühemaks kui ehitusplatsil ehitades ning eriti praegusel ehitushindade kallinemise ajastul ka mõnevõrra odavamaks. Muidugi tuleb arvestada, et tehases valminud maja lõplikust hinnast olulise osa moodustab selle kohalevedamise maksumus.

Valdavalt on erakasutajale mõeldud tehasemajade tootjad suunanud oma toodangu piiri taha, sest esiteks on kodumaal nõudlus kesine, teiseks õnnestub välismaal saavutada müügis kuni 15% suurem kasumlikkus. Muuseas on puidust tehasemajade eksport püsinud aastaid enim Eesti väliskaubandusse panustanud toote­artiklite seas.

Väikesed moodulmajad koguvad populaarsust