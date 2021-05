Kevadkülv ehk Kuidas ma kuulsale poistepõllule sildi sain

„Poisid, enne külvanud olete?” hõikab ta samas ootavatele esimese kursuse noormeestele, nood raputavad pead. Kuigi selles osas oleme samas seisus, siis õiguse külvama minna olen muidugi ebaausalt välja teeninud: nemad on traktorirooli keeranud juba omajagu, pagasiks hulk koolitarkust.

Juhusest sai traditsioon

Esiti vaid aastaks tehtud poiste nimedega põld on nüüd olnud rohkem kui kümme aastat Viljandi-Imavere maantee ääres oluline maamärk. „Võin saada võõra inimesega kokku ja ta ütleb: „Aa, Olustverest. Teil on seal see poiste põld!”,” sõnab Riho Kala.