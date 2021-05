Eesti kartul võib poeletilt kaduda

Raplamaal kartuleid kasvatava Kalle Hamburgi sõnutsi on kartuli hind kasvatajatele sedavõrd valus, et sellest on raske rääkidagi. „Kui kartulikasvatajal on tasuvuse piir väga ökonoomse majandamise juures 15 senti, siis tänavu on tulnud müüa ka kuue-seitsme sendiga kilogramm. See on ligi kolm korda alla omahinna. Kaua niimoodi vastu ei pea, aga liikuvalt rongilt on keeruline ka maha hüpata,” nentis üle 30 aasta kartulikasvatusega tegelev mees.