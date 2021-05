Soodsama kütuse aeg saab aasta pärast läbi, põllumehed mures

Vastavalt ELi nõukogu direktiivile 2003/96/EÜ on põllumajanduses kasutatava mootorikütuste madalaim maksustamise tase 21 eurot 1000 liitri kohta. Eestis praegu kehtiv nn sinise diislikütuse aktsiisimäär 100 eurot 1000 liitri kohta on peaaegu viis korda kõrgem ELi miinimummäärast. Järgmise aasta 1. maist tõuseb see kehtiva seaduse kohaselt tagasi 133 euroni 1000 liitri kohta. Põllumajandus- ja kaubanduskoda on teinud pöördumise säilitada põllumajanduses kasutatava diislikütuse ja teiste energiakandjate aktsiisisoodustused, sest see aitab Eesti põllumeestel püsida konkurentsis teiste riikide tootjatega.