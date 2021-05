Peipsi tindi hooaeg lõppes kiiresti

Tellijale

Peipsi tint on meritindi mageveeline kääbuskasvuline lähisugulane, kuid silmad on pisut suuremad kui meritindil. Sarnaselt meritindiga iseloomustab ka seda kala tugev värsket kurki meenutav lõhn, mis võib mõjuda meeldivalt või peletavalt, sõltuvalt nuusutajast. Peamiselt on tinti Peipsil püütud varakevadel kudemise ajal suurte mõrdadega.

Oli hea püük

Peipsi Kalatööstuse juht ja Kuldkala poe pidaja Andrei Petrov on tänavuse hooajaga rahul. „Väga hästi läks. Oli juba hirm, et tint ei tulegi randa kudema või et magasime maha. Siis aga järsku tuli ja püüdsime viie-kuue päevaga välja,” rääkis ta.