Maaelukomisjon saatis toidumüüjaid kaitsva eelnõu esimesele lugemisele

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul on eelnõu mõte selles, et tootjat ei koheldaks ebaõiglaselt. "Praegu on jäme ots kaubanduse käes ja tarnijad ei julge ebaausa kohtlemise korral selle üle kurtmagi minna, kuna kardavad repressioone, näiteks, et nende kaupa ei võeta enam müüki," selgitas Tamm pressiteates.

"Eelnõu järgi on keelatud ähvardada müüjat nii-öelda kaubandusliku kättemaksuga, kui müüja kasutab oma lepingust tulenevaid või seadusjärgseid õigusi," lisas ta.

Eelnõus tuuakse välja kokku 16 ebaausat kaubandustava, millest üheksa on igal juhul keelatud ja seitse on keelatud, kui neis pole eelnevalt kokku lepitud. "Oluline muudatus on, et ostja ei tohi tühistada põllumajandustoote ja toidu tellimust nii lühikese etteteatamisega, et müüjal pole võimalik tootele muud turustus- või kasutusvõimalust leida," märkis Tamm.

Oluline muudatus on, et ostja ei tohi tühistada põllumajandustoote ja toidu tellimust nii lühikese etteteatamisega, et müüjal pole võimalik tootele muud turustus- või kasutusvõimalust leida.

Samuti sätestab eelnõu Tamme sõnul, et põllumajandustoote ja toidu eest tuleb müüjale tasuda 30 päeva jooksul.

Komisjoni liige Ivari Padar ütles, et riiklikku ja haldusjärelevalvet seaduse täitmise üle hakkab tegema konkurentsiamet, kellel on õigus nõuda, et ostja ja müüja esitaksid talle vajaliku teabe ebaausa kaubandustava esinemise uurimiseks.

"Loodetavasti aitab see eelnõu vähendada ebaausate kaubandustavade kasutamist ja julgustab müüjaid konkurentsiametile teada andma, kui neid on ebaõiglaselt koheldud," kommenteeris Padar.

Eelnõu järgi pole ostjal muu hulgas lubatud muuta ühepoolselt müügilepingu tingimusi; nõuda müüjalt tasu, mis pole seotud müüja põllumajandustoote ja toidu müügiga; keelduda kirjalikult kinnitamast ostja ja müüja vahel kokku lepitud müügilepingu tingimusi; ebaseaduslikult saada, kasutada või avaldada müüja ärisaladust; ega nõuda hüvitist kliendikaebuste tõttu tekkinud kulude eest, kui kaebuse põhjus ei ole seotud müüja süüga.

Maaeluminister Urmas Kruuse selgitas, et vajadus olukorda parandada tekkis seoses kaubanduskettide suure mõjuga toidutööstuse ja esmatootjate üle. Minister tõi välja, et osapoolte arvamused lähevad enim lahku küsimuses, mis aja jooksul tuleb ostjatel kauba eest tasuda.

Eelnõuga võetakse üle ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjate vahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid.