Metsas kevadseeni korjates tasub telefon ligi hoida

„Lisaks on osad kevadseente liigid ka looduskaitsealused ning peaksid meist kõigist oma kasvukeskkondadesse jääma. Et kõik vajalik selge oleks, tulebki enne metsa minekut eeltöö ära teha ja seeni tundma õppida.“

„Erinevate seeneliikide ja nende tunnuste tundmine on väga oluline, sest mitmed maitsvad söögiseened ja ohtlikult mürgised liigid on omavahel sarnased,“ ütleb Loore Ehrlich.

„Nii kevadiste kui sügiseste seeneliikide korjamise kõige olulisem reegel on see, et korjata tuleb ainult neid liike, mida kindlasti tunned.“ Eesti Loodusmuuseumi virtuaalne kevadseente näitus jääb muuseumi kodulehele ka peale kevadseente hooaja lõppu ning on kasutatav seeneõpp ematerjal ka edaspidi.