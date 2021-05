Pank: viljahind murrab börsil tippe

Drastiliselt on tema sõnul kerkinud maailmas ka teiste kultuuride, näiteks maisi ja sojaoa hinnad. "Maisi hind on kahekordistunud, sojaubade hind on kasvanud 80 protsenti. Võib väita, et hinnatõusule on osaliselt kaasa aidanud Hiina, kes on asunud end jõulisemalt toiduga kindlustama, suurendades oluliselt impordi mahte. Samuti Venemaa tegevus, kes on maailmas suurim nisu eksportiv riik, kehtestades kõrgemad tariifid eksporditavale viljale," lisas ta.