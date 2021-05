Materjalide hinnatõus ja tarneraskused on pannud puitmajatootjad keerulisse olukorda

Tartumaal Pihva külas eri suuruse, kuju ja otstarbega aiamaju tootva Lasita Maja müügijuhi Maria Roopi sõnul on nõudlus ettevõtte toodangu järele püsinud suur ka sel aastal ja teatud turgudel on nüüd juba ka hooaeg kätte jõudnud.

«Eelmisest aastast alanud suurem aiamajade nõudlus on ilmselt tõesti tingitud pandeemiast. Inimestel on tavapärane liikumine piiratud, mistõttu vaadatakse ringi oma kodus ja maakodus, et mugavdada sealset elu. Populaarseks on muutunud kodukontorite tekitamine oma aeda, kus saab rahus ja vaikuses, samas keset looduslikumat keskkonda kõik vajalikud toimetused ära teha,» rääkis ta.

Oodatakse käibe kasvu

Eri turud vajavad isesuguseid mudeleid – kes suuremaid parema kvaliteediga aiamaju kodukontoriteks või suvemajadeks, kes aga ehitusseadustikust tulenevate piirangute tõttu väiksemaid ja väga praktilise otstarbega aiamaju.

Kuna Lasita Maja mudelivalik on äärmiselt lai ja klientide vajadused erinevad, on konkreetset hittmaja keeruline välja tuua. Erinevatel turgudel on popid erinevad tooted. Alati on minemas praktilised siseruumiga aiamajad, millel varjualuse võimalus või on see juba komplektis. Samuti otsitakse keskmise suurusega pigem pakettklaasidega aiamaju, kus suvel toimetada ja loodust nautida.

Tööjõuvajaduse kohta lausus müügijuht, et ollakse pidevalt uute töötajate otsingul erinevatele ametikohtadele. Suures kollektiivis tuleb kogu aeg liikumisi ette. Enamik Lasita Maja toodangust läheb Eestist välja. Põhiliselt Saksamaale, Prantsusmaale, Inglismaale ja Hollandisse.

Selle aasta käivet on mõistagi veel vara prognoosida, kuid mullu oli käibe kasv korralik ja sama oodatakse sel aastal. Ärimahu kasvu kammitsevaks faktoriks peab Roop mingil määral juba välisturgudele ära broneeritud tootmisvõimsust.

Lasita Maja arendusosakond töötab pidevalt välja uusi mudeleid ja igal aastal on ka uute toodetega välja tuldud.

Ettevõtet ei ole puudutamata jätnud saematerjali jätkuv globaalne hinnatõus. «Monitoorime seda pidevalt ning vajaduse ja võimaluste järgi korrigeerime ka oma valmistoodangu hindu,» lausus müügijuht.

Toorme hind tõusnud

Eesti Puitmajaliidu projektijuht Annika Kibus vastas küsimusele toorme piisavuse kohta, et nagu ettevõtluses ikka, on alati kuskilt ressurssi puudu. «Eelmise aasta teise poolega võrreldes on nüüdseks suurusjärgus 50 protsenti kallinenud nii puit, metall, kile kui ka muud materjalid. Hinnakirjad ja vaid mõni nädal vanad pakkumised on sageli tühistatud, uued pakkumised on jõus aga vaid paar-kolm päeva.

Hinnakirjad ja vaid mõni nädal vanad pakkumised on sageli tühistatud, uued pakkumised on jõus aga vaid paar-kolm päeva. 2

Nii lühikese ajaga nii suur ja nii paljusid materjale puudutav hinnatõus koos tarneraskustega on aegade suurim, see on tekitanud keerulise olukorra tarbijatele. Ka tarnijad ei tea öelda, millal seis paremaks võib muutuda,» selgitas ta.