Tüvega H5N1 nakatumine kajastub küll kudedest võetud proovides ja antigeenitestides, kuid ei ole kuldnokale letaalne – harva levib see lindude endi seas, kuid samas on oht kodulindudeni jõuda olemas, kirjutab Linnuvaatleja. Et kuldnokkadel tavaliselt otsekontakt kodulindudega puudub, on nad suhteliselt viletsad nakkuse levitajad, kuid see sõltub viiruse tüvest.