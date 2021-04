Veganitooted viisid väiketootja gasellide hulka

Tütar ja ema Karin Miller ning Ester Lietuvietis peavad veganitoidu pakkumist missiooniks ja lubavad seda teha niikaua, kuni nõudlust on. FOTO: Kristina Efert

Veganluse levik Eestis ja Soomes on pannud Märjamaa vallas Valgu külas taimseid tooteid valmistava Bon Soya kasvama justkui pärmi peal. Vajadus tootmispinna järele on isegi kontori välja puksinud ja see asub ajutiselt tehasehoone kõrval soojakus.