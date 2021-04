Soovitusi viljapuuaias kahjurite peletamiseks

Nad on elu toimimiseks hädavajalikud. Keeruliseks läheb aga siis, kui ühte kindlat liiki, näiteks õunamähkurit (rahvakeeli tuntud kui õunauss) satub ühe puu peale elama niivõrd palju, et aednik ja õunamähkur õunte pärast võistlema peavad.

Meie eesmärk ei ole kunagi ühtegi kahjustajat lõplikult ja täielikult välja tõrjuda, vaid viia nende määr sellisele tasemele, kus me kõik üksteist häirimata tegutseda saame. Iga algav aiahooaeg tekitab lootust, et ehk sel suvel on tähtede seis aedniku jaoks soodne ning ometi saab hambad ussitamata ploomidesse või õuntesse lüüa.