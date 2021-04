Valtra tähistab 70 aasta juubelit viienda põlvkonna traktoritega

Kolme seeria näol on tegemist võimsusklasside kaupa liigituvate traktoritega: A-seeria võimsus jääb vahemikku 75–135 hj (7 mudelit), N-seerial 135–165 hj (4), T-seerial 155–271 hj (7). Traktorite 5. põlvkond tähendab uut disaini ning rohkelt uuendusi eelkõige juhtimisautomaatika ja tarkade lahenduste osas, mida on kasutajal lihtne omaks võtta.

Valtra müügi- ja turundusosakonna asepresident Mikko Lehikoinen märkis, et uute seeriate mudelites on tehtud palju täiustusi, mis põhinevad auhindadega pärjatud neljanda põlvkonna traktorite kasutajatelt saadud tagasisidel.

„Uue põlvkonna fookuses on täppisviljelus ja iga uus mudel on varustatud süsteemiga Valtra Connect,” kinnitas Lehikoinen. Valtra uue traktoripõlvkonna mudelite väljaarendamisel on arvestatud sellega, et masinaid saaks kasutada ka mujal: arktilises piirkonnas lumetõrjel, lennuväljal, kommunaalmajanduses, maanteehoolduses, metsatööl.