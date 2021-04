Rõduaedadest on putukatele palju kasu

Eesti Maaülikooli teaduri Reet Karise sõnul ei saa rõdul kasvavaid taimi putukate seisukohast alahinnata. Ta tõi näiteks, et New Yorgi eeslinnade mesilaste liigiline mitmekesisus on sama hea kui linna ümbritsevatel looduskaitsealadel. „Meemesilasele ei pruugi üks rõdukast kuigi palju huvi pakkuda, kuid on mitmeid teisi mesilasi, liblikaid ja putukaid, kellele need on arvestatav toidulisa.”