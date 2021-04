Mida teha, kui reovesi on, aga kanalisatsiooni pole?

Osaühingu Puhastid juhatuse liige Marek Reinolt soovitas küll paigus, kus omavalitsused seda lubavad, otsustada septiku kasuks, sest märksa kallim biopuhasti oleks üleinvesteerimine, aga kui juba biopuhasti, siis korralik. „See on investeering kolmeks-neljaks aastakümneks. Väga tähtis on, et ettevõte, kes teile puhasti müüs, pakuks ka hooldust. Tundmatu tootja puhasti võib olla märksa odavam, aga nad ei vastuta. Mõne aasta pärast ei pruugi seda tootjat või müüjat enam olemaski olla. Reoveesüsteem vajab aga hooldust nagu autogi. Ent igal juhul peab reoveemurega inimene alustama sellest, et uurib välja, millised on omavalitsuse nõuded,” rääkis Reinolt.