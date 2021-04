Kevadisest metsast leiab kasvõi Mojito materjali

Eesti loodus on väga mitmepalgeline. Rääkimata sellest, et Lõuna- ja Põhja-Eestis võib vahe ulatuda nädalatesse, sõltub see ka konkreetsest paigast, kasvõi ühe metsatuka piires. Eks me kõik ole maanteel sõites näinud, et kui lõunapäikesele avatud kraaviperved rohetavad kenasti, võib teisel pool veel lund leida.