Võõrtöölised ilmutavad suhtlemispelgust

Ukrainas väiksemad farmid

„Ega siit ei tule ju kedagi lauta tööle, me võime neid kuulutusi panna, aga tulemust pole,” nentis OÜ Kaisma suure kogemusega loomakasvatusjuht Peep Tinn, seistes Kärdi farmi õues. „Ja ega linnast ei tule ka keegi, see eeldaks elukoha muutust, sest laudatöö on vahetustega, esimene lüps hakkab hommikul kolmest ning töö nõuab füüsilist vastupidavust.”

Uuendatud Kärdi farmis, mille ukse kohal ilutseb kiri „Piim on päeva pärl”, on ligemale 500 suuretoodangulist lüpsilehma, kelle eest hoolitsemine peab toimima nagu kellavärk ning kohuse- ja vastutustundlike töötajateta siin hakkama ei saa. Ukrainas on farmid väiksemad, 100–120 lehma jaoks ning moderniseerimata. Kärdi suurlaudas karjaku-söötjana töötanud Mihhail rääkis tunamullu sügisel kohalikule lehele, et ta saab Eestist hea kogemuse ning kui ta kodukülla puhkusele sõitis, suutis olla juba veterinaari eest, anda loomaravimise abi ja aidata vasika ilmale, nagu ta seda siin oli näinud.