Nädala mõte: umbrohu söömise aeg

Leian, et varakevadise umbrohu söömine on hea mõte. Tõsi, mu ülejäänud pere seda ei arva. Õigemini, ei arvanud. Söögi kõrvale salatit tegema asudes olen aprillis-mais ikka maja ümber tiiru teinud ja noppinud tavapärasele kooslusele salat-kurk-tomat lisaks peotäie head-paremat: veel täielikult avanemata naadilehti, paar noort helerohelist võilillelehte, hapuoblikat, jänesekapsast ja hakkisin need salaja salatisse. Kui siis sööjad juba mitmendat korda uudse maitsega salatit kiitsid, sai avaldada tõe, mis selle hea, pisut mõrkja maitse annab. Nüüdseks oleme jõudnud sinnamaale, et võin lapsed umbrohujahile saata. Õige pea ka maja taha suure kuuse juurde võrseid noppima, et siis neist koos sidruni ja meega söögi kõrvale mõnus limonaad kokku võluda.