Tööd jagub, aga toorme ja tööjõuga on raskusi

Tartumaal Pihva külas eri suuruse, kuju ja otstarbega aiamaju tootva Lasita Maja müügijuhi Maria Roopi sõnul on nõudlus ettevõtte toodangu järele püsinud suur ka sel aastal ja teatud turgudel nüüd juba ka hooaeg kätte jõudnud. „Eelmisest aastast alanud suurem aiamajade nõudlus on ilmselt tõesti tingitud pandeemiast. Inimestel on tavapärane liikumine piiratud, mistõttu vaadatakse ringi oma kodus ja maakodus, et mugavdada sealset elu. Populaarseks on muutunud kodukontorite tekitamine oma aeda, kus saab rahus ja vaikuses, samas keset looduslikumat keskkonda kõik vajalikud toimetused ära teha,” rääkis ta.

Oodatakse käibe kasvu

Eri turud vajavad isesuguseid mudeleid – kes suuremaid parema kvaliteediga aiamaju kodukontoriteks või suvemajadeks, kes aga ehitusseadustikust tulenevate piirangute tõttu väiksemaid ja väga praktilise otstarbega aiamaju. Kuna Lasita Maja mudelivalik on äärmiselt lai ja klientide vajadused erinevad, on konkreetset hittmaja keeruline välja tuua. Erinevatel turgudel on popid erinevad tooted. Alati on minemas praktilised siseruumiga aiamajad, millel varjualuse võimalus või on see juba komplektis. Samuti otsitakse keskmise suurusega pigem pakettklaasidega aiamaju, kus suvel toimetada ja loodust nautida.