Millest sõltub muna värvus?

Eesti suurima munatootja DAVA Foodsi juhatuse liige Vladimir Sapožnin rääkis, et suurtootjad kasvatavad valdavalt selliseid kanatõuge, kus valged kanad munevad valgeid ja pruuni sulestikuga pruune mune.

Skandinaavias ja Eestis kasvatatakse tööstustes valget kana rohkem, aga mida lõuna poole minna, seda rohkem pruune. „Lätis juba pruun domineerib ja Leedus on ainult pruun muna, samuti Itaalias ja mujal. Eestis toodetud munadest enamik on valged,” seletas Sapožnin. „Kui lihavõtted on tulemas, siis tavaliselt leedukad ja lätlased võtavad meiega ühendust ja tahavad valgeid mune, sest neil endil ei jätku.”