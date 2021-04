Eesti maheala on suurenenud pea 700 000 hektarile

“Eesti mahealade suurendamise eesmärk on eristuda maailmas puhta loodusega riigina ning mahealade kaart on selle üheks faktiliseks tõestuseks,” selgitas Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup.

Maa-ameti, Põllumajandus- ja Toiduameti ning Organic Estonia koostöös sündinud mahealade kaart näitab Eesti piirkondi, kus toodetakse mahedat ja tervislikku toitu, kust saab korjata puhtaid loodusande ning kus toimetatakse elurikkust ja keskkonda hoidvalt. Täna on kõige suurema mahepõllumaaga Eestimaa maakond Pärnumaa. Esikolmikusse mahuvad veel Tartu- ja Võrumaa.

On valdkondi, mida on kerge teistel riikidelt kopeerida, kuid looduskeskkonda ei ole võimalik järgi teha.

“Iga riik vajab enda tutvustamiseks ja eristumiseks tugevaid fakte, sellesuunalisi tegevust ja tõstust. On valdkondi, mida on kerge teistel riikidelt kopeerida, kuid looduskeskkonda ei ole võimalik järgi teha. Meie tänast liigirikkust, erilisust ja eristuvust maailmas tuleb hoida, vastasel juhu kaotame puhta keskkonna,” kommenteeris Kulderknup.

2020. aastal lisandus ka 260 mahemesilasperet ning kokku on neid nüüdseks 2965.

Tegevjuhi hinnangul on tänases kriisiolukorras oluline vaadata ja analüüsida, millised on riiklikud otsused, mis mõjutavad meie loodus- ja elukeskkonda, tooteid ning kogu majandustegevust. Oluline on teha järeldused, mida tuleks parandada.